В Пыть-Яхе новый знакомый украл у женщины телефон Фото: Татьяна Коркина

В полицию обратилась 43-лентняя жительница Пыть-Яха и рассказала о краже её телефона стоимостью 7 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что заявительница находилась у себя в квартире со своей подругой в компании двух молодых людей, с которыми познакомились через приложение. Дружеское общение компании продолжилось распитием алкоголя. Утром, после того, как молодые люди ушли, женщина обнаружила пропажу своего телефона. Попытка дозвониться также не увенчалась успехом.

Оперуполномоченными уголовного розыска задержан 30-летний гражданин Республики Башкортостан, который приехал со своим другом в Пыть-Ях на рабочую вахту. Ранее молодой человек уже судим за аналогичные преступления. Похититель признался в краже и раскаялся.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без ограничения свободы.

В настоящий момент мужчина находится под подпиской о невыезде.