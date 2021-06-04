Аферисты "заполучили голос" югорчанки и сняли с ее счета деньги Фото: pixabay.com

За сутки о мошенничестве заявили 13 югорчан, которые потеряли порядка 350 тысяч рублей.

Житель Нягани поверил сообщению в Вайбере о денежном вознаграждении, для получения которого необходимо перейти по ссылке. В итоге мужчина потерял 9 тысяч.

На денежный приз рассчитывал и житель Сургутского района. Его привлекла новость в соцсети, которая зазывала всех перейти по ссылке и выиграть деньги. Югорчанин рискнул, но неудачно, за многообещающий приз пришлось заплатить комиссию в сумме 5,5 тысяч рублей. Но деньги так и не упали на баланс доверчивого мужчины.

А вот жительница Сургута попалась на стандартную уловку сотрудников банка, которые уверяли о несанкционированном списании со счёта женщины. Они настояли на том, чтобы женщина голосовыми командами подтверждала операции, которые якобы помогут сохранить деньги в безопасности. Сургутянка сделала всё необходимое, а незнакомцы, получив необходимые образцы голоса и речи владелицы, сообщили, что все в порядке, а сами воспользовались данными и сняли 25 тысяч.

Одна 34-летняя жительница Сургута купила на двойнике сайта «Авиасейлс» билеты на 30 тысяч. Другая, 49-летняя югорчанка, надеялась уехать в необходимом направлении на поезде. Используя сайт «www.ticketsrzd.com», женщина дважды внесла оплату, тем самым отдала мошенникам почти 15 тысяч.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.