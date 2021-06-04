На трассе в Югре грузовик съехал в кювет и перевернулся Фото: УГИБДД УМВД России по ХМАО – Югре

За прошедшие сутки на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы.

Авария произошла на 49 километре автодороги «Югорск – Узюм Юганская КС», в Советском районе, 49-летний водитель «Shacman», не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, а 33-летний пассажир получил травмы.

Также, в Югре сотрудниками Госавтоинспекции задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 4 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 33 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной трагедии. Сотрудники дорожной полиции призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.