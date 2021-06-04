Число заболевших коронавирусом в Югре на 4 июня 2021 года увеличилось на 58 человек Фото: pixabay.com

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Югре на 4 июня 2021 года. За минувшие сутки в округе зарегистрировано и подтверждено 58 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах. За весь период пандемии в Югре зафиксировано 57 695 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической картине: на момент выявления у 42 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомно. Контакт установлен в 55 случаях, по 1 контакт уточняется. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 102 жителя региона, сняты с наблюдения – 220 318 югорчан. За сутки на COVID-19 обследованы 3 156 человек, всего прошли обследование 1 728 522 человека.

Картина заболеваемости за сутки в регионе выглядит следующим образом: в Сургуте – 16 заражённых; Советский район – 9 человек; Нижневартовск – 8; Ханты-Мансийск – 6. В Югорске за сутки зарегистрировано 5 заразившихся, в Нягани заболело 4 человека; в Мегионе – 3. В Урае и Лангепасе по 2 заболевших за день. В Сургутском районе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Ханты-Мансийском районе, Нижневартовском районе, Кондинском районе, Березовском районе по 1 заболевшему коронавирусом за минувшие сутки.

В тяжелом состоянии находятся 36 пациентов, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 799 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 59 человек, за весь период пандемии вылечились 56 392 югорчанина.