Югорчанка украла у матери золотые украшения и сдала их в ломбард Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 74 преступления, по горячим следам раскрыто 50.

Жительница Покачей, находясь в одном из домов по улице Молодёжной, украла из тумбы золотое колье с бриллиантом, пару золотых серёжек, золотое кольцо и золотой браслет. Всё это принадлежит матери преступницы, которая думала, что сама найдет пропавшее золото, поэтому не обращалась в полицию. А подозреваемая тем временем сдала украшения в ломбард и получила за них 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, девушка находится под подпиской о невыезде.

В Сургутском районе в дежурную часть полиции обратился местный житель, у которого молодые люди, похитили с моторной лодки топливный бак с 25 литрами бензина. Подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде.

В Когалыме задержали 34-летнего мужчину с подозрительным свёртком с веществом светлого цвета. Как оказалось, вещество является наркотиком а-PVP общей массой 1,34 грамма. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый также под подпиской о невыезде.

В Нижневартовске по ранее возбужденному уголовному делу «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», задержали дебошира, который во время ссоры избил 45-летнего мужчину.