В Югре пройдет слет социальных предпринимателей «СоциоДрайв – 2021» Фото: pixabay.com

В Ханты-Мансийске 25-26 июня состоится слёт социальных предпринимателей Уральского федерального округа «СоциоДрайв – 2021».

Это межрегиональная площадка по распространению лучших практик ведения бизнеса, в котором особую роль играет решение социально значимых проблем; место коммуникации лидеров социальных изменений.

Участниками станут социальные предприниматели, социально ориентированные некоммерческие организации, представители органов власти регионов Уральского федерального округа, муниципалитетов, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства. В мероприятии несколько тематических блоков: «Социальные тренды», «Социальные бренды», «Социальные драйверы», тренинг-сессий, воркшопов, мастер-классов, бизнес-игр, лабораторий, нетворкинг- и форсайт-сессий для развития и усиления потенциала лидеров социальных проектов.

Спикерами мероприятия будут руководитель преакселератора Фонда развития интернет-инициатив Илья Китанин, директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway Владимир Вайнер, член научно-консультационного совета общественной палаты РФ, научный руководитель программы повышения квалификации РАНХиГС Оксана Коротеева и другие.