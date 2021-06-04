У югорчанки полицейский и сотрудник банка обманом выманили крупную сумму Фото: Татьяна Коркина

На уловку мошенников попалась 43-летняя жительница Нижневартовска. Ей позвонил незнакомец и представился полицейским, он рассказал женщине, что якобы с Центрального банка поступило сообщение о том, что с её счетов пытаются перевести деньги. Также мнимый полицейский посоветовал выполнять рекомендации специалиста банка и припугнул югорчанку уголовной ответственностью о не разглашении информации, которую она узнает, так как к краже могут быть причастны сами сотрудники банков.

Спустя время, через «Скайп» женщине позвонил сотрудник Центрального банка РФ и сообщил, что ей одобрен кредит, причём деньги необходимо снять, пока их не перевели мошенники, для чего необходимо дооформить займ в офисе. Югорчанка, не сомневаясь в словах звонивших и направилась в банк. По инструкции "специалиста" она перевела кредитные и собственные деньги на «безопасный счет», а в итоге лишилась 900 тысяч рублей.

На следующий день вартовчанка засомневалась в том, что действительно разговаривала с сотрудником банка и полицейским, и обратилась в офис банка, где ей объяснили, что она стала жертвой аферистов.

Сотрудники уголовного розыска проводят расследование.