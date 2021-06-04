Погода в Югре на 4 июня 2021 года: местами небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 4 июня 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, в западных районах до +22 °С, ночью 0, +5 ºС. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6 – 11 м/с, днём местами порывы ветра до 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +1, +3 ºС. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 6 - 11 м/с.

В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились». У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.