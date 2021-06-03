Медики Советской больницы научили школьников и студентов оказывать первую помощь Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

Для формирования здорового образа жизни в рамках учебно-образовательного проекта «Я могу спасти жизнь!» сотрудники Советской районной больницы провели занятия по оказанию первой помощи со студентами и преподавателями Советского политехнического колледжа, волонтерами-школьниками «Советские интерны», воспитателями детских садов, сообщают в Департаменте здравоохранения ХМАО-Югры.

На мастер-классах школьники и студенты учились оказывать первую помощь при отсутствии сознания, остановке дыхания и кровообращения, наружном кровотечении, инородных телах в верхних дыхательных путях, различных травмах, ожогах, отморожениях и отравлениях.

- Перед нами стояла задача — развить у обучающихся способность ориентироваться в экстренных ситуациях, научить их грамотно себя вести в нестандартных ситуациях с пострадавшими, начиная с проведения осмотра, оценки нарушения основных жизненно важных функций и заканчивая правильным оказанием первой помощи, - рассказал заведующий отделением скорой медицинской помощи Сергей Логинов.