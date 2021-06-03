В столице Югры для пенсионеров проведут соревнования по интернет-серфингу Фото: Городской информационный центр

Пенсионеры Ханты-Мансийска могут заняться интернет-серфингом. Городские соревнования по интернет-серфингу среди людей старшего возраста пройдут 17 июня в рамках XII Международного IT-Форума.

Интернет-состязания в столице Югры пройдут уже в четвёртый раз, они проводятся с 2019 года по инициативе МБУ «Городская централизованная библиотечная система» и активистов крауд-проекта «Мы вместе!». Стоит отметить, что проект победил в городском конкурсе инициативного бюджетирования «Мы планируем бюджет вместе» и грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города».

Участники соревнований продемонстрируют, как пользоваться госуслугами, онлайн-шопингом, поиском авиа, ж/д билетов и гостиниц. А помогут им в этом студенты-волонтёры. Победители соревнований получат ценные подарки.

Также участникам проведут лекции о защите от интернет-мошенников, интеллектуальные игры, фотосессии.

Состязания пройдут с соблюдением противоэпидемических требований среди лиц в возрасте от 55 до 64 лет по предварительной регистрации. Записаться можно до 15 июня 2021 года по телефонам: 8 (982) 508-50-66, 8 (902) 828-95-51.

Мероприятие состоится в Центре общественного доступа библиотеки №6 по улице Краснопартизанская, дом 2, 3 этаж.