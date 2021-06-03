Житель Сургута перевел почти полмиллиона за получение несуществующего выигрыша Фото: pixabay.com

В дежурную часть УМВД России по Сургуту обратился 45-летний житель города и сообщил, что стал жертвой аферистов.

В конце апреля потерпевшему пришло сообщение о том, что мужчина якобы выиграл 1 миллион рублей. Он начал переписываться с отправителем и узнал, что для получения выигранных денег ему необходимо оплатить комиссию банку за перевод. Для этого аферист прислал реквизиты счёта, на который нужно внести оплату. Мужчина, не подозревая, что вёл беседу с мошенником, в течение полутора месяцев переводил ему деньги общей суммой около 450 тысяч рублей.

После того, как мошенник выманил у потерпевшего все деньги, связь с ним прекратилась, а выигрыш так и не поступил на счёт югорчанина. Мужчина расстроился и обратился в полицию.

Против мошенников возбуждено уголовное дело, когда их найдут им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.