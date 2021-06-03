Жительница Нижневартовска купила авиабилет у мошенников и побежала в полицию Фото: Юлия Кучеренко

Жители региона словно загипнотизированные скупают авиабилеты, причём, совершают покупки чаще всего на непроверенных сайтах. Жительница Нижневартовска решила найти варианты поездки в Санкт-Петербург и её привлёк ценник в 17 тысяч рублей. Она ввела свои данные и реквизиты банковской карты, но в итоге оказалось, что сайт принадлежит аферистам.

Более крупную сумму в 30 тысяч потеряла 34-летняя жительница Мегиона. Она наткнулась на привлекательное предложение на сайте «new.fast-bilets.com». В беседе с сотрудниками полиции пояснила, что о подобных видах мошенничества знала, но не думала, что попадётся.

Не смогу удачно совершить сделку и 39-летний сургутянин. Он на «Авито.ру» нашел объявление о продаже станции для заправки кондиционеров, стоимостью 70 тысяч. Списался с продавцом и внёс по его просьбе 100% предоплату, а уже после понял, что его обманули.

В Нефтеюганске местный житель потерял деньги под предлогом покупки катушки на спиннинг. Он оформил заказ на сайте и через электронную почту. Представители интернет-магазина скинули в письме ссылку для оплаты товара, мужчина внёс 25 тысяч, которые ушли на нужды злоумышленников.

Полиция возбудила уголовные дела по всем случаям.