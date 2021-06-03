В Нягани пройдет конкурс на лучший дизайн-макет логотипа нового парка Фото: Юлия Кучеренко

В Нягани проводят конкурс на лучший дизайн-макет логотипа парка «Центральный лес культуры и отдыха».

Парк расположится на 49 гектарах таёжного леса, в центре города и станет местом притяжения не только жителей Нягани, но и гостей со всего округа и других уголков страны. В парке восемь крупных локаций и множество небольших тематических зон. Разработать макет логотипа парка могут жители любого возраста. Организаторы конкурса обратят внимание на оригинальный концепт объединяющий философию города и природы в одном проекте. При этом фантазия приветствуется и нет никаких ограничений.

Творческие работы принимаются на почту press-nyagan@yandex.ru с пометкой "Логотип нового парка" до 1 июля. Победителя конкурса выберет экспертная комиссия с учетом голосования в интернете, которое пройдет с 1 по 6 июля. А уже 7 июля назовут победителя и обладателя ценного приза.