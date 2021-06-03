В Сургуте молодой парень погиб в жутком ДТП Фото: ГИБДД России

Вчера, в Сургуте, на Тюменском тракте, произошла жуткая авария. Водитель автомобиля "ВАЗ" - 20-летний юноша не справился с управлением и "влетел" в опору надземного пешеходного перехода. От его автомобиля буквально остались куски метала, а сам водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

Фото: пресс-служба УМВД России по г. Сургуту

Отметим, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 7 – получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний велосипедист.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержаны 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 38 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения и 50 – за нарушение перевозки детей.

ГИБДД округа напоминает о безопасной скорости движения, которую необходимо соблюдать с учётом дорожных и погодных условий. Также стоит избегать рискованных манёвров, связанных с выездом на встречную полосу.