В Ханты-Мансийске начинает работу детская игровая площадка «Сад добрых дел»

«Сад добрых дел» ждёт юных посетителей Фото: Городской информационный центр

В парке имени Бориса Лосева в Ханты-Мансийске снова откроет свои двери детская игровая площадка «Сад добрых дел», открытие которой состоится 5 июня в 10:00 часов. Занятия будут проводиться каждую субботу до конца лета, включая праздничный день 12 июня, с 10:00 до 13:00 часов. Домики отремонтированы и в них появились новшества для посетителей.

Площадку могут посещать дошкольники и дети с ограниченными возможностями здоровья, расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Опытные специалисты детских садов покажут детям развивающие игры, а родителям различные игровые средства обучения и дадут советы по воспитанию.

«Сад добрых дел» состоит из 5 игровых домиков, представляющих разные развивающие направления:

В первом домике "Для друзей" - акцент ставится на развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер. Играя в домике, ребята могут показать друг другу кукольный театр, так как там есть театральный уголок и стульчики.

В домике №2 «Радужный» есть сенсорные модули: «Лабиринт», «Цветные счеты», «Сенсорные дорожки». Там дети получат познавательные навыки психических процессов: восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения.

Домик №3 «Загадка» также оборудован сенсорными модулями: «Лабиринт», «Цветные счеты», «Сенсорные дорожки». Игра здесь, как и во втором домике развивает навыки детей раннего и дошкольного возраста.

«Музыкальный» - четвёртый домик поможет развить музыкальные способности: слуховое ощущение; музыкальный слух; качество и уровень эмоциональной отзывчивости на музыку различного характера.

А «Трогательный домик» №5 оборудован различными плоскостными фигурками, прикреплёнными к стенкам домика: утка, бабочка, сова божья коровка и другое. Занятие в этом домике помогут улучшить тактильные ощущения и мелкую моторику.