Житель Нефтеюганска мечтал о море, но его обманули мошенники Фото: Татьяна Коркина

Югорчан обманывают в сети всё чаще. Так, 48-летний житель Нефтеюганска ещё в марте присмотрел сайт с интересным и выгодным предложения бронирования пансионата «Донбасс». В течение 2-х месяцев он переписывался с представителем портала и решил забронировать номер. Собеседник отправил ему ссылку для оплаты и мужчина ввёл все реквизиты банковской карты, так как был уверен, что поездка состоится. Но югорчанину не удалось побывать в Крыму, а 70 тысяч рублей, уплаченные за отдых, пошли в карман аферистов.

Другой житель Нефтеюганска решил купить прицеп для авто. Подходящую модель он нашел на сайте «sk-dom.tatar». В итоге югорчанин перевел продавцу почти 30 тысяч, но спустя время он перестали выходить на связь. И тут мужчина понял, что стал очередной жертвой злоумышленников.

На более крупную сумму аферистам удалось развести 41-летнего жителя Сургутского района. Мужчина выставил на продажу свою квартирой, которой заинтересовались мошенники. Они так правдоподобно писали заявителю и расспрашивали о деталях сделки и даже настаивали на том, чтобы перевести югорчанину задаток. Мужчина продиктовал реквизиты своей банковской карты. Но в какой-то момент всё пошло не так и 160 тысяч ушли мошенникам.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.