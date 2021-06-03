Рыбак из Белоярского района наловил рыбы на уголовное дело Фото: ОМВД России по Белоярскому району

В Белоярском завели уголовное дело из-за незаконной добычи . Участковый уполномоченный ОМВД России по Белоярскому району остановил 53-летнего мужчину и нашёл в его автомобиле надувную лодку, рыболовную сеть и улов из щуки, налима, язя, сороги и окуня.

Рыбак пояснил, что о запрете на вылов рыбы он знал, а ловил её для собственных нужд. Мужчина также указал место, где ставил сети. На участке Выгримского сора реки Казым также обнаружили одну установленную, пустую сеть.

Экспертиза показала, что ущерб водным биологическим ресурсам Ханты-Мансийского автономного округа составил 72 тысяч рублей.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов в местах нереста или на миграционных путях к ним". Сейчас рыбак находится под подпиской о невыезде.