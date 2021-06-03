Погода в Югре на 3 июня 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 3 июня 2021 года: температура воздуха днём +6, +11 °С, местами +12, +17 °С, ночью 0, +5 °С, при прояснениях до -5 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер северо-западный, западный ночью 5-10 м/с, днём 7-12 м/с, в отдельных районах западной половины порывы ветра до 15-17 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью +2, +4 °С. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днём небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

В этот день девушки должны были ходить простоволосыми, чтобы волосы были красивыми и длинными. Примечали приметы погоды. Если день на Олену бывал дождливым, то и осень ждали ненастную. Если шел дождь с градом, это предвещало снег с крупой.