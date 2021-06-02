В Нижневартовске определили лучших энергетиков-релейщиков

Фото предоставлено КП

В Нижневартовске состоялся смотр-конкурс бригад по ремонту и обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики. В соревнованиях приняли участие специалисты четырех районов электрических сетей нижневартовского филиала «Россети Тюмень». В течение трёх дней энергетики сражались за право называться лучшими, демонстрируя свои теоретические знания и практические навыки.

Профессиональные испытания состояли из шести этапов, на которых участники выполняли задания различной сложности. Самыми зрелищными моментами конкурса стали противоаварийная тренировка и этап оказания первой помощи пострадавшему от электрического тока. При оценке конкурсантов экспертное жюри уделяло особое внимание оперативным действиям энергетиков в непредвиденных ситуациях.

Победу с существенным отрывом одержала бригада Вахского района электрических сетей, в состав которой вошли Александр Карпенко, Александр Баранчиков и Артём Хисматуллин. Вторыми и третьими соответственно стали энергетики из Мегионского и Самотлорского РЭС. По итогам конкурса звания «Лучший инженер РЗА» удостоен Александр Трусов, «Лучшим электромонтером ОВБ» признан Артём Хисматуллин, а в номинации «Лучший электромонтер РЗА» победителем стал Никита Егоренко.

- Высокий профессионализм релейщиков – необходимое условие для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса. Все этапы конкурса разработаны с учетом повседневной работы специалистов, поэтому соревнования дают возможность оценить квалификацию и потенциал персонала», – отметил первый заместитель директора – главный инженер нижневартовского филиала «Россети Тюмень» Владислав Бут.

- Соревнования – это отличный шанс заявить о себе и побороться за звание лучшего. Мы много стараний вложили в подготовку, выложились во время прохождения испытаний по максимуму, что и принесло нам победу, – поделился впечатлением один из победителей конкурса Александр Карпенко.

В «Россети Тюмень» соревнования профессионального мастерства проводятся ежегодно. Их цель – оценка уровня компетенций персонала, выявление талантливых специалистов, повышение качества и безопасности выполнения работ, а также обмен передовым опытом между энергетиками.