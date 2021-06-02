Чиновник из Югры отправится на обязательные работы за вылов редкой рыбы Фото: pixabay.com

По информации следственных органов, 17 мая прошлого года в дневное время на протоке Восход реки Обь Ханты-Мансийского района задержан мужчина, управляющий моторной лодкой «Badger Fla 330». В его лодке нашли двадцать три особи рыбы стерлядь, а также три живые особи особо ценных пород Сибирского осетра Западно-Сибирского подвида «Обский осетр». Так как выловленная мужчиной рыба занесена в Красную книгу РФ, сотрудники транспортной полиции выпустили её в реку.

Рыбаком оказался глава одного из сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа. Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Чиновник признан виновным по статьям "незаконная добыча водных биологических ресурсов" и "незаконная добыча, хранение и перевозка водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ".

Подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ на срок 480 часов.