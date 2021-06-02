В Нижневартовске закрыли нелегальное казино Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело из-за незаконной организации и проведении азартных игр.

С апреля по июнь 2021 года в Нижневартовске члены организованной преступной группы, состоящей из жителей Нижневартовска и Мегиона, в нежилом помещении, расположенном по улице Кузоваткина, незаконно организовали казино. Преступление выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ХМАО-Югре. В момент появления полицейских, в зале находились участники организованной группы, которых задержали с поличным. Также в помещении находились 5 посетителей.

По информации следственных органов, незаконной организацией азартных игр занимались 9 человек, каждый из которых выполнял свою роль. А возглавляла группу 36-летняя женщина.

Во время обысков на месте преступления следователи обнаружили игровые автоматы, деньги в сумме 700 тысяч рублей, договоры, флеш-карты, кассовые чеки, тетради, листы с черновыми записями, мобильные телефоны, а также другую технику, имеющую значение для следствия.

По уголовному делу проведут компьютерно-техническую судебную экспертизу. В настоящее время выясняются все обстоятельства преступления и проверяется причастность других людей к преступлению.