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Происшествия2 июня 2021 14:26

Житель Нягани получит наказание за то, что уговорил подростков попробовать наркотики

Сейчас молодой человек арестом
Виктория Терина
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Житель Нягани получит наказание за то, что уговорил подростков попробовать наркотики Фото: pixabay.com

Житель Нягани получит наказание за то, что уговорил подростков попробовать наркотики Фото: pixabay.com

Няганским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело против 20-летнего местного жителя, который подозревается по статье "незаконный сбыт наркотических веществ несовершеннолетнему, склонение несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств".

Молодой человек 2 апреля этого года находился в квартире одного из домов 1 микрорайона. Он общался с подростками и описывал ощущения, вызываемые наркотиками, а также рассказывал способы их употребления и тем самым уговорил двоих 17-летних юношей попробовать наркотики, при этом скрыв информацию о негативных последствиях употреблении и зависимости. Убедившись, что ребята хотят употребить запрещенное вещество, злоумышленник передал им его бесплатно.

На период следствия подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу продолжается расследование.