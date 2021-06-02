В Ханты-Мансийске обсудят работу городского пассажирского транспорта Фото: Городской информационный центр

Хантымансийцы обсудят работу городского пассажирского транспорта в рамках краудсорсингового проекта “Мы вместе!”. Общественные обсуждения состоятся 3 июня.

Участниками встречи станут представители органов местного самоуправления, ГИБДД, автотранспортных предприятий, средств массовой информации и общественных организаций. Также к участию могут присоединиться желающие. Мероприятие состоится в 18.30 в малом зале КДЦ “Октябрь” по адресу: улица Дзержинского, 7, 3 этаж.

На встрече можно будет задать интересующие вопросы перевозчикам, высказать предложения по совершенствованию системы пассажирских перевозок в окружной столице. Подробности о мероприятии - в группе проекта “Мы вместе!”. Там же состоится прямая трансляция встречи.