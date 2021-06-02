Воспитанник патриотического класса в Сургуте спас утопающего Фото: Пресс-служба УФСИН России по ХМАО-Югре

Воспитанник кадетского класса «Север-резерв» УФСИН России по ХМАО-Югре спас утопающего. Воспитаннику патриотического класса в Сургуте, ученику 9 класса Леониду Динченко вручили медаль «За спасение погибающих на водах».

Вечером 29 июля прошлого года Леонид Динченко, прогуливаясь с друзьями вдоль берега реки Обь в районе Сургутского речного порта, увидел в воде подростка, который не мог сам выбраться. Не растерявшись, парень попросил у находящегося неподалеку автомобилиста буксировочный трос и с причала бросил утопающему, за который он ухватился. Вытащив его из воды Леонид предложил ему помощь, помог одеться и проводил до дома. Как оказалось пытался достать в воде мяч.

По словам кадета, проводимые занятия в отделе спецназначения УФСИН придают уверенность в себе, укрепляют здоровье и дух, а также помогают не паниковать в экстремальных ситуациях.

Заслуженную награду юному спасателю вручил заместитель начальника подразделения Анатолий Белоус в торжественной обстановке в честь 55-летия образования первого Сургутского пожарно-спасательного отряда. Он ещё раз поблагодарил мальчика за мужество и решительность, а также человечность и неравнодушие, проявленные к человеку, оказавшемуся в беде.