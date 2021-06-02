«Недоверие и смятение»: как россияне реагировали на информацию о COVID-19? Фото: pixabay.com

Центр социального проектирования «Платформа» провёл исследование, посвященное тому, как люди реагировали на пандемию COVID-19. В опросе участвовали 2 500 человек из разных регионов страны от 18 лет.

По данным исследования 56% опрошенных не доверяют официальной статистике о распространении коронавируса, из них 68% считают, что информация искажается намеренно, а 27% вообще перестали доверять официальной информации в течении кризиса. Чаще всего люди узнавали новости из лент в социальных сетях - 57% опрошенных.

Фото: скриншот исследования

По данным интервью, сетевые площадки, в отличии от официальных СМИ, являются местом получения дополнительной информации, перепроверки и интерпретации, обсуждения с другими. В целом за период карантина роль социальных сетей и как средства общения, и как информационного канала, выросла.

Больше всего люди интересовались опытом врачей, которые работали с ковидными пациентами, их воспринимали как очевидцев происходящего. В первую очередь здесь важно то, что в очевидце не видят заинтересованности, мотива. «Живой голос живого человека» против дистантной картины, представляемой СМИ.

Что касается доверия официальному лицу, то больше всех люди, прошедшие опросы запомнили выступление президента, именно на него как на персонифицированную федеральную власть было направлено основное внимание, ожидания решений.

Фото: скриншот исследования

Недоверие относительно официальной информации о коронавирусе возникло из-за противоречивой информации и непонимания решения властей в плане запретов и самоизоляции. Пытаясь объяснить действия официальных лиц, народ видит либо отсутствие контроля, либо предполагает заинтересованность.

Фото: скриншот исследования

Кроме того, немаловажную роль играет и личный опыт (опыт знакомых, блогеров), который вступает в противоречие со статистикой и официальными оценками, всегда вызывает большее доверие.

Сейчас интерес к самой болезни постепенно угасает и сменяется на период восстановления - возврат к нормальной жизни и перспективы экономики. В связи с этим наблюдается усталость от обсуждений вируса. Теперь люди хотят понимать, что же их ждет дальше, после пандемии?