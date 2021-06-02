В Ханты-Мансийске водитель сбил девушку на пешеходном переходе Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.

В Ханты-Мансийске на улице Мира 41-летний водитель автомобиля «Тойота», сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 22-летняя девушка-пешеход получила травмы.

Кроме того, в округе сотрудниками ГИБДД задержаны 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 7 – за отказ от медицинского освидетельствования, 1 – за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 49 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры обращает внимание всех участников дорожного движения: пешеходный переход – место повышенной опасности, поэтому водителям при проезде пешеходных переходов необходимо быть предельно внимательными и готовыми в любой момент к торможению, а пешеходам следует переходить дорогу только в случае полной уверенности в безопасности.