Число заболевших коронавирусом в Югре на 2 июня 2021 года увеличилось на 46 человек Фото: pixabay.com

В Югре продолжается пандемии коронавируса. С марта прошлого года в регионе зафиксировано и лабораторно подтверждено 57 584 случая новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19 в 12 муниципалитетах.

По клинической картине: на момент выявления у 28 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 16 выявлена пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 43 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 097 жителей региона, сняты с наблюдения – 219 715 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 3 091 человек, всего прошли обследование 1 721 889 югорчан.

Случаи коронавируса за сутки выявлены: в Нижневартовске – 13; Советском районе – 10; Сургуте – 8; Ханты-Мансийске – 3; Сургутском районе – 3; Мегионе – 3; Нефтеюганске – 1; Когалыме – 1; Югорске – 1; Лангепасе – 1; Нижневартовском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 35 пациентов тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедшие сутки от ковида скончался 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 799 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 55 человек, за весь период пандемии вылечились 56 279 югорчан.