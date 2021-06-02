Кража телефона и денег: в Югре за сутки зарегистрировано 53 преступления Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 53 преступления, по горячим следам раскрыто 34 из них: 5 краж, 2 мошенничества, 1 экономическое преступление, 1 причинение тяжкого вреда здоровью, 6 преступлений с оборотом наркотиков, 1 грабёж.

В Ханты-Мансийске 27-летний молодой человек, находясь в квартире дома по улице Анны Коньковой, украл 80 тысяч рублей. Преступник во всём признался и против него возбуждено уголовное дело.

В Пыть-Яхе неоднократно судимый за кражи 30-летний мужчина украл сотовый телефон из квартиры по улице С. Есенина. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, раскрыто 5 ранее зарегистрированных преступлений. Так, сотрудниками уголовного розыска Пыть-Яха задержан подозреваемый, который специально повредил автомобиль заявительницы. Ущерб составил более 13 тысяч рублей. Мужчина также находится под подпиской о невыезде.