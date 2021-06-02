Бывший сотрудник следственного изолятора в Нижневартовске задержан за взятку Фото: pixabay.com

Следственным отдел Нижневартовска завёл уголовное дело против бывшего сотрудника следственного изолятора, которого подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщают в следственных органах, подозреваемый, занимая должность инспектора отдела режима и надзора ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по ХМАО-Югре в Нижневартовске решил незаконно "подзаработать". В октябре 2019 года от арестованного мужчины получил взятку в сумме 12 тысяч рублей за передачу предметов, запрещённых в исправительном учреждении.

Его преступление выявлено службой собственной безопасности УФСИН России по ХМАО-Югре, после чего инспектора уволили из органов Федеральной службы исполнения наказаний.

По уголовному делу продолжается расследование, а также выясняются совершал ли бывший сотрудник другие преступления.