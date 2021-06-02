Погода в Югре на 2 июня 2021 года: преимущественно без осадков Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 2 июня 2021 года: температура воздуха днём +7, +12 °С, по южным районам +13, +18 °С, ночью +3,+8 °С, при прояснениях +2,-3 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +9, +11 °С, ночью +5, +7 °С. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 5-10 м/с.

На Руси этого святого Тимофея прозвали Грядочником, поскольку его праздник приходился на время активных работ в огороде. Большое внимание крестьяне уделяли вкусу огурцов. Горечи старались избежать разными способами: оберегали огурцы от лучей солнца, не допускали чрезмерно сильного полива, удобряли особыми способами.