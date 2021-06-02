Гимназия Югорска признана одной из лучших в регионе Фото: Управление внутренней политики и общественных связей Югорска

АУ ДПО «Институт развития образования» и окружной Департамент образования и молодежной политики провели конкурс на звание лучшей образовательной организации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

В конкурсе приняли участие 66 образовательных организаций из 21 муниципалитета.

Победителями признаны: МБОУ «Центр образования «Школа-сад № 7» из Ханты-Мансийска – 58 баллов; МБОУ «Гимназия» из Югорска – 57,5 баллов, МБОУ «Средняя школа № 14» из Нижневартовска – 57,5 баллов и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» из Покачей – 57 баллов.

Победители получат премию в размере 200 тысяч рублей.

Гимназия из Югорска подготовила инновационный проект «Обновление содержания учебного предмета "Технология" по модулю "Прототипирование" как условие перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты в новой редакции».

По мнению директора Гимназии Виталия Погребняка, главным преимуществом использования такой технологии в учебном процессе - значительное повышение интереса школьников к изучаемым темам. Предмет даёт возможность получить конкретныи продукт, как результат их деятельности, провести анализ и скорректировать ошибки.