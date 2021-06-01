В Сургуте задержана девушка, угнавшая «Хендай Солярис» Фото: pixabay.com

В Югре за вчерашний день зарегистрировано 62 преступления, по горячим следам раскрыто 45. С приходом лета в Югре возобновляются дачные кражи и угоны велосипедов и самокатов. Так, в Нижневартовском районе 27-летний югорчанин, находясь в подъезде дома в посёлке Излучинск, украл велосипед стоимостью порядка 20 тысяч рублей.

Аналогичная кража велосипеда произошла в Нефтеюганске. Там также украли велосипед из подъезда, стоимостью 20 тысяч рублей. А в Нижневартовске сотрудники уголовного розыска нашли 19-летнего молодого человека, который залез на огороженный, чужой дачный участок по улице Сиреневая ДНТ «Огородник – 3» и украл оттуда аккумуляторную батарею. Ущерб заявителю составил 3 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, а подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Сургуте задержали 32-летнюю подозреваемая, которая находясь по улице 30 лет Победы, угнала «Хендай Солярис» стоимостью более 650 тысяч рублей. Нарушительница находится под подпиской о невыезде.