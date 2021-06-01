В Ханты-Мансийске прошла «Музейная Арт-маевка» Фото: Городской информационный центр

«Музейная Арт-маевка» прошла на площадке у «Дома-музей народного художника СССР В. А. Игошева» в Ханты-Мансийске. На выставке представили проекты на тему экологии от учреждений культуры города и округа, арт-объекты и инсталляции, квесты и мастер-классы. Зрителями оказались более трехсот жителей окружной столицы.

Организаторы таким образом привлекали внимание югорчан к проблемам экологии и формированию бережного отношения к природе, а также показать, как искусство и музейное дело могут помочь в решении этой важной задачи.

- Наши музеи отражают жизнь. И это очень ценно. В этом году среди участников не только югорчане. Заочно принимает участие Красноярск. К сожалению, они не смогли приехать. Но будем надеяться, что в следующем году нас будет больше, и проект будет только развиваться», – рассказала директор Государственного художественного музея Светлана Зонина.

Музей Природы и Человека организовал работу экоплощадки, где все желающие могли познакомиться со способами раздельного сбора мусора. А на специальной площадке Музея геологии, нефти и газа провели опыты по очищению поверхности воды от нефти, а также посетители смогли собрать нефтепровод из пазлов. Государственная библиотека Югры провела книжную выставку по экологической тематике и мастер-класс с использованием вторсырья.

Кроме того, в рамках акции Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» организовали выставочный проект «Чум в чуме», а Окружной Дом народного творчества – самую настоящую лабораторию игры и игрушки и продемонстрировал фрагменты обрядового действия «Медвежьи игрища». Зрители особенно заинтересовались выставкой керамики от Союза художников России, которую представил Государственный художественный музей.

Победителем в номинации «Лучший выставочный проект» стал Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». В номинации «Самый экологический проект» победил творческий проект «Лаборатория игры и игрушки» в рамках выставки «Живущие по солнцу» Окружного Дома народного творчества. «Приз зрительских симпатий» и специальный приз жюри «За самый креативный проект» по праву достался Музею геологии, нефти и газа.