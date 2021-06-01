В холодильнике у жителя Нижневартовска нашли банки с марихуаной Фото: Пресс-служба УМВД России по г. Нижневартовску

В Нижневартовске задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении запрещенных веществ. Полицейские обнаружили, что в доме у 45-летнего местного жителя в холодильнике в стеклянных банках хранятся наркотики с характерным запахом конопли.

Проведенная экспертиза показала, что веществом является марихуана общей массой свыше 674 граммов.

Мужчина пояснил, что запрещенные вещества привез из Башкирии, и уже здесь высушил и разложил в ёмкости. Хранил он их для собственного употребления.

Следователями Нижневартовска возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». Максимальная наказание, которое грозит мужчине - лишение свободы сроком до 10 лет.

В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.