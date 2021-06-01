Число заболевших коронавирусом в Югре на 1 июня 2021 года увеличилось на 41 человека Фото: pixabay.com

На территории Ханты-Мансийского автономного округа продолжают выявляться новые случаев коронавируса. Так, за минувшие сутки зарегистрировано и лабораторно подтверждено 41 новый случай заражения ковидом в 10 муниципалитетах. За весь период заражено 57 538 югорчан.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 диагностирована пневмония, у 1 человека бессимптомное течение заболевания. Контакт установлен в 39 случаях, по 1 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 158 человек, сняты с наблюдения 219 439 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 936 человек, всего прошли обследование 1 718 798 человек.

Случаи заболевания за сутки выявлены: в Нижневартовске – 13; Сургуте – 8; Ханты-Мансийске – 5; Сургутском районе – 3; Нефтеюганске – 3; Урае – 3; Нефтеюганском районе – 2; Югорске – 2; Советском районе – 1; Кондинском районе – 1.

Состояние 37 пациентов по-прежнему тяжелое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 798 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписаны по выздоровлению 56 человек, за весь период пандемии вылечились от коронавируса 56 224 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 9 500 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5 081 417 случаев коронавируса в 85 регионах. За сутки зафиксировано 372 летальных исхода. За весь период пандемии зарегистрировано 121 873 летальных исхода, выздоровели 4 693 579 человек. За сутки в России полностью выздоровели 8 994 человека.