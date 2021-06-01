Телеком-аналитики рассказали, что смотрят дети Югры в интернете

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Маленькие поклонники онлайн-кинотеатров чаще смотрят мультсериалы российских аниматоров, а вот среди полнометражных мультфимов выбирают работы американских студий. В Международный день защиты детей специалисты оператора проанализировали, какой контент сервиса МегаФон ТВ популярен у подрастающих абонентов.

Первое место по числу просмотров занял любимый всеми мультсериал «Маша и Медведь», второе место у всезнающих «Фиксиков», третье – у семейной саги «Три кота» (доступна в сервисе more.tv на МегаФон ТВ). «Свинка Пеппа», самый популярный зарубежный мультсериал, добрался лишь до четвертого места.

Зато в «полном метре» американские студии одержали убедительную победу над российской анимацией. Лидером стал мультипликационный фильм PIXAR «Душа» – получившая «Оскар». История о том, как джазмен Джо и Душа вместе ищут смысл жизни.

В категории «кино для всей семьи» в топ-3 попали: «Рождество кота Боба», «Моя собака -герой», «Жираф Раф». Также для семейных киновечеров жители округа выбрали приключения юной дочки Деда Мороза в фильме: «Все ждут Рождество: Люси против Крамоса» с Эллой Теста Куск в главной роли.

В целом же югорские пользователи сервиса МегаФон ТВ не так часто зовут к цифровым экранам малышей: на детский контент приходится порядка 15% от общего числа просмотров. Мультфильмы жители Югры предпочитают смотреть по вторникам, средам и субботам.

Коллекция МегаФон ТВ насчитывает более тысячи детских фильмов и мультсериалов, которые можно смотреть на любых цифровых устройствах – от смартфона до SmartTV. Пользователям тарифной линейки #БезПереплат на сервис предоставляется безлимитный трафик.