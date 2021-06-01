Водитель и пассажир «Тойоты Королла» пострадали в ДТП в Нижневартовском районе Фото: ГИБДД России

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пассажир.

На 158 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе 28-летний мужчина, находясь за рулём «Тойоты Королла», не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась, а водитель и его 33-летний пассажир получили травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования, 4 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 61 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 39 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД округа напоминает водителям о необходимости внимательного поведения на дороге, а именно: безопасной скорости движения, учитывая дорожные и погодные условия, без рискованных манёвров.