В Югорске алкоголик обокрал пенсионера, а когда протрезвел раскаялся Фото: pixabay.com

В полицию Югорска обратился 69-летний пенсионер и рассказал, что его обокрал знакомый. Он оплатил свои покупки его картой в торговых точках города на сумму более 13 тысяч рублей.

Ещё 9 мая потерпевший и подозреваемый вместе выпивали спиртные напитки. Когда закончился алкоголь, пенсионер дал знакомому свою банковскую карту, для того чтобы он сходил в магазин за добавкой и продуктами. Когда подозреваемый во второй раз пошёл в магазин с той же банковской картой, то потом уже не смог попасть в квартиру мужчины и решил пойти к себе домой.

На следующее утро преступник хотел пойти в магазин, но так как у него не было своих денег, решил снова воспользоваться картой потерпевшего. Так подозреваемый в течение трёх дней пользовался картой пенсионера, покупая алкоголь и продукты в магазинах города. А когда перестал пить, понял, что совершил кражу и решил признаться пострадавшему. Потерпевший не смог обратиться раньше в полицию по состоянию здоровья.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Виновник во всём признался и обещал вернуть все деньги. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.