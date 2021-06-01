Погода в Югре на 1 июня 2021 года: сильный дождь с грозой Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 1 июня 2021 года: температура воздуха днём +12, +17 °С, местами +6, +11 °С, ночью +1, +6 ºС, на востоке до +15 °С. Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, ночью в восточных районах сильный дождь с грозой. Ветер северо-западный, западный 4 – 9 м/с, днём местами порывы 15 – 17 м/с.

В Ханты-Мансийске: Температура воздуха днём +14, +16 °С, ночью +3, +5 ºС. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, западный 4 – 9 м/с.

Ночью местами по восточной половине - в Нефтеюганском районе, Нефтеюганске, Пыть-Яхе, Сургутском районе, Сургуте, Когалыме, Нижневартовском районе, Нижневартовске, Радужном, Покачах, Лангепасе, Мегионе ожидается сильный дождь с грозой. Днём в северо-западных районах, а именно в Березовском районе порывы ветра 15 – 17 м/с.