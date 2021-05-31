В Радужном прошел турнир по боевому самбо Фото: официальный сайт администрации города Радужный

Спортивная школа олимпийского резерва «Юность» в Радужном собрала на своей площадке около 100 спортсменов из разных городов Югры. Наградить спортсменов прибыла глава города Наталья Гулина, а гости и организаторы соревнований пожелали спортсменам красивых и зрелищных поединков.

Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Все спортсмены проявили терпение, мужество и волю к победе. По итогам состязаний радужнинские спортсмены завоевали девятнадцать призовых мест в двенадцати весовых категориях. В весовых категориях до 58 кг и до 64 кг и до 71 кг первые места завоевали спортсмены из Нижневартовска. А в в весовой категория свыше 98 кг победу одержал сургутянин.

Всех победителей турнира наградили почётными грамотами, кубками и медалями.