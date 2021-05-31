В Югре полицейские арестовали мужчин, у которых в автомобиле оказался гашиш Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В покушении на сбыт наркотиков в крупном размере задержаны двое мужчин 22 и 34 лет. Мужчин остановили в Сургуте и проверив их автомобиль «Хендай Солярис», полицейские нашли свёрток со спрессованным веществом, а также металлическую ёмкость, в которой находилась аналогичная смесь.

Оказалось, мужчины перевозили гашиш массой около 800 граммов. Оба неоднократно судимые за кражи, грабёж и наркотики.

Во время проверки сотового телефона одного из парней, полицейские узнали о местах, где организованы тайники-закладки с наркотиками, приготовленными к сбыту. Информация подтвердилась, в траве около бордюра сотрудники полиции нашли прозрачный полимерный пакет с веществом светлого цвета. Согласно экспертизе там находилось наркотическое вещество - мефедрон массой около 1 грамма.

Следователи УМВД России по Сургуту возбудили уголовное дело, а наркосбытчиков задержали и помещстили в изолятор временного содержания.