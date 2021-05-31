Завтра в некоторых районах Югры ожидается гроза и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Ночью 1 июня по восточной части Югры, а именно в Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском районах ожидается сильный дождь с грозой, днём на северо-западе округа порывы ветра до 15 – 17 м/с.

Из-за опасных погодных явлений возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения света, а также увеличение количества ДТП. Спасатели рекомендуют югорчанам следить за прогнозами синоптиков, планировать свои дела с учётом погоды и безопасности.

При сильном ветре по возможности следует остаться дома, закрыть все форточки и окна. Водителям необходимо быть внимательнее на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию скорость. Во время грозы также лучше находиться в помещении. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, необходимо немедленно обесточить все электрические приборы, выдернув вилки из розеток.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует обратиться по телефону 112.