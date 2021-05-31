Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 мая 2021 года увеличилось на 43 человека Фото: Юлия Кучеренко

Оперативный штаб в Югре сообщает, что за минувшие сутки зарегистрированы и лабораторно подтверждено 43 новых случая коронавируса в 10 муниципалитетах. За весь период зафиксировано 57 497 случаев новой коронавирусной инфекции, что составляет 3414,10 случая на 100 тысяч населения. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 3 случая, 18-29 лет – 2 случая, 30-49 лет – 18 случай, 50-64 лет – 15, старше 65 лет – 5. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 40 случаев, 1 случаев завозных.

По клинической картине: на момент выявления у 25 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 16 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомное течение болезни. Контакт установлен в 40 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 4 250 жителей региона, сняты с наблюдения – 219 305 человек. За сутки на COVID-19 обследовано 2 853 человек, всего прошли обследование 1 717 862 человека.

Случаи заболевания за сутки выявлены: в Нижневартовске – 16; Сургуте – 7; Нягани – 4; Советском районе – 4; Лангепасе – 3; Ханты-Мансийске – 2; Нижневартовском районе – 2; Урае – 2; Покачах – 2; Югорске – 1.

Состояние 34 пациентов по-прежнему тяжёлое, 23 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 798 человек. Но есть и хорошие новости за сутки выписаны по выздоровлению 11 человек, за весь период пандемии вылечились от ковида 56 168 жителей региона.

За сутки в России выявлено 8 475 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Также за день от коронавируса скончались 339 человек. За сутки в России полностью выздоровели 6 715 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 5 071 917 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 121 501 летальный исход, выздоровели 4 684 585 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.