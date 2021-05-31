На дорогах Югры за выходные сбили четырех детей Фото: ГИБДД России

За выходные в Югре зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили травмы, в том числе 4 ребёнка.

В Нижневартовск 42-летний водитель автомобиля «Лада», сбил подростка на велосипеде, который выехал на дорогу перед близко движущимся автомобилями около регулируемого пешеходного перехода. В результате аварии 12-летний мальчик получил травмы.

В одной из дворовых территорий Пыть-Яха 43-летний водитель автомобиля «Лада Веста», сбил ребёнка, выбежавшего перед его автомобилем из-за припаркованного авто. От удара с автомобилем 6-летний мальчик получил различные повреждения.

В Ханты-Мансийске, 59-летняя женщина, управляя «Мицубиси», сбила 11-летнего пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, ребёнок также травмирован.

В Мегионе 36-летний водитель «Опель Астра» наехал на 8-летнюю девочку, которая выехала на роликах на дорогу с прилегающей территории. Девочка получила травмы.

Кроме того, на территории округа сотрудниками ГИБДД задержаны 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 16 – за отказ от медицинского освидетельствования, 6 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 36 водителей наказаны за выезд на полосу встречного движения, 110 – за нарушение требований к перевозке детей.