В Ханты-Мансийске борются с клещами и комарами Фото: пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска

В Окружную клиническую больницу обратились 277 жителей города по поводу укусов клещами - это на 24% меньше, чем в прошлом году. 86% укусов от общего числа зафиксированы на территориях дач, СОТов, лесного массива, вдоль автомобильных дорог. Подтвержденных случаев клещевого энцефалита и боррелиоза в текущем сезоне также нет, по сообщению Главы города Максима Ряшина.

На территории города проводится акарицидная обработка 231 объектов в три этапа: первый закончился 16 мая, второй запланирован на конец июня, третий – на август.

Уже обработаны спортивные, детские площадки, территории, прилегающие к детским садам, школам, учреждениям здравоохранения и социальной защиты, административным зданиям, парки, скверы, места отдыха, кладбища и территории природного парка «Самаровский чугас».

В Ханты-Мансийске проведут и ларвицидную обработку для уничтожения кровососущих насекомых. Первый этап обработки пройдет в июне, а второй в июле на общей площади.