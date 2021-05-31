Подведены итоги Открытого Кубка Югры по пауэрлифтингу Фото: АУ "ЮграМегаСпорт"

На базе Центра развития теннисного спорта состоялся заключительный соревновательный день Открытого Кубка Югры по пауэрлифтингу среди мужчин, женщин и ветеранов. В соревнованиях участвовали 70 спортсменов из 10 муниципалитетов округа. Каждый показал себя в трёх дисциплинах: приседания, жим лёжа от груди и становая тяга.

На торжественной церемонии награждения победителей и закрытия соревнований присутствовали президент Федерации пауэрлифтинга Югры Геннадий Рыбин и заслуженный тренер России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса Михаил Фролов. Первое место в весовой категории 83 кг занял спортсмен из Сургута.

По результатам командного зачёта впереди также Сургут, второе место делят Нефтеюганский район и Пойковский, а на третьем месте Ханты-Мансийск.