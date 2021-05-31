Югорчанин купил прицеп от лодки, но продавец оказался мошенником Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть УМВД России по Сургуту обратился мужчина 55-летний мужчина и рассказал, что он пострадал от действий мошенников.

Югорчанин собирался купить прицеп от моторной лодки и на одном из сайтов нашёл объявление о продаже желаемого товара за 28 тысяч рублей. Позвонив продавцу, потерпевший обговорил все нюансы сделки и они договорились об оплате покупателем полной стоимости товара. Сургутянин, будучи уверенным в намерении владельца прицепа отправить покупку после оплаты, перевёл мошеннику всю сумму.

Больше трёх недель мужчина ждал поступления товара, который так и не пришел, а связь со злоумышленником прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», преступникам "светит" наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.