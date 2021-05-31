Погода в Югре на 31 мая 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Метеорологическая обстановка в Югре на 31 мая 2021 года: температура воздуха днём +8, +13 °С, местами по восточной половине +22, +27 °С. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, по юго-восточным и восточным районам +10, +15 °С. Облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь, ночью по юго-западным районам, днём по северо-западным районам преимущественно без осадков. В отдельных районах гроза. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах южной половины порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +9, +11 °С, ночью +5, +7 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с.

Дуб на Руси почитали особо. Это дерево считалось символом могущества, силы, славы, прочной веры. Говорили даже, что именно на дубе, а отнюдь не на яблоне растут молодильные яблоки. Под дубом нередко совершали брачные церемонии: молодым нужно было взяться за руки и три раза обойти дерево. Такой союз считался скрепленным на веки.