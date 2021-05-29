В Белоярском районе дачникам объясняют правила безопасности в пожароопасный период. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

В Белоярском районе проходят совместные рейды полицейских и пожарных в садовых товариществах. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, они объясняют дачникам, как обезопасить свои участки и как беречь собственное имущество. Особое внимание уделяется том, как дачникам вести себя при ЧС или природных пожарах.

Полицейские и пожарные призывают дачниках быть бдительными, разъясняют все правила и вручают памятки. С начала 2021 года в Белоярском районе возбуждены уже 3 уголовных дела, связанных с преступлениями на дачах, два из них – это кражи инструментов. Например, один из горожан решил помочь знакомому и пустил его пожить на даче, позже не досчитавшись шуруповерта.

Дачникам объясняют правила поведения при ЧС. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

По словам старшего лейтенанта полиции, начальника участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Белоярскому району Евгения Шпенькова, такие рейды проводятся раз в год – в начале дачного сезона, в разгар сезона и в конце сезона.

– Ведь важно предупредить людей, напомнить им о правилах поведения на своих участках, чтобы сберечь не только их имущество, но даже жизнь и здоровье самих граждан и их родных и близких, - отметил Евгений Шпеньков.