В Ханты-Мансийске осудят мужчину, который во второй раз попался полицейским с перегаром Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в повторном управлении транспортом в нетрезвом состоянии. Об этом сегодня, 29 мая, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По данным ведомства, накануне на ул. Объездной в Ханты-Мансийске экипаж ГИБДД остановил автомобиль «Ауди А6», которым управлял подозреваемый. Инспектор сразу понял, что водитель нетрезв, что позже подтвердила и экспертиза.

Во время проверки установлено, что раньше молодой человек уже привлекался к административной ответственности за аналогичное преступление. В 2020 году Ленинский районный суд приговорил его к исправительным работам и лишил права управления транспортом на 1,5 года.

Теперь фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.